Il Centro ricerche sui consumi: "I principali gestori di reti fisse e mobili stanno già avvisando gli utenti in Italia"

Tariffe telefoniche più costose per colpa della guerra di Usa e Israele in Iran. Sembra strano ma la crisi in Medio Oriente non impatta solo su carburanti ed energia. I principali gestori telefonici in questi giorni stanno comunicando ai clienti italiani rincari dei prezzi che, per alcune offerte, raggiungono i 48 euro in più all’anno a utenza. E' quanto emerge da un'analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc).

Gli aumenti dei prezzi riguardano sia la telefonia fissa che quella mobile, coinvolgono diverse offerte e i principali gestori delle tlc attivi in Italia. Ad esempio, indica Crc, Vodafone ha informato sul proprio sito che a partire dal prossimo 30 aprile per alcuni clienti di rete mobile con offerte ricaricabili il corrispettivo mensile dell’offerta aumenterà di un importo compreso tra +0,95 e +3,99 euro al mese. Decisione analoga di Fastweb che, a partire dal mese di aprile, aumenterà il prezzo di diverse offerte di rete fissa e mobile per un importo incluso tra +1 e +3 euro al mese. Windtre invece informa che dal 16 maggio alcune offerte di rete mobile subiranno un incremento del costo mensile di 2 euro (ma con un aumento di Giga), mentre a partire dal 1° giugno 2026 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa sarà incrementato di 2 euro mese.

Anche Tim modifica al rialzo le tariffe per una moltitudine di offerte, rileva il Centro di formazione e ricerca sui consumi, e dal 1° aprile il prezzo mensile di alcune offerte mobili per Clienti Ricaricabili aumenterà di 2 euro al mese, mentre per altre offerte sempre di rete mobile un identico incremento scatterà dal 18 maggio. Dal 1° maggio il costo mensile di alcune offerte di linea fissa Tim aumenterà di un importo pari a +2,99 euro al mese. Tra il 26 aprile e il 1° maggio, infine, a salire saranno i prezzi di alcune offerte della gamma TimVision, che aumenteranno di un importo compreso tra i +12 e i +48 euro all’anno.

"Gli operatori - spiega il presidente del comitato scientifico di Crc, Furio Truzzi - giustificano tali rincari con 'esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato', a dimostrazione di come la crisi in Medio Oriente stia impattando sulla nostra economia toccando ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini. Aumenti delle tariffe che purtroppo, una volta scattati, difficilmente rientreranno anche in caso di ritorno alla normalità, come abbiamo visto a seguito dell’invasione russa in Ucraina", commenta Truzzi.