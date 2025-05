Forum Comunicazione 2025, Bocedi (Campari Group): "Comunicazione d’impresa è leva strategica"

"La comunicazione d'impresa è assolutamente una leva strategica proprio perché è in grado di comunicare non soltanto valore, identità e visione dell'azienda all'esterno, oltre che anche all'interno dell'azienda con i propri collaboratori, ma è anche in grado di far navigare un mondo estremamente complesso, dove ci sono tantissimi fattori di instabilità e di volatilità”. Lo ha detto Enrico Bocedi, group head of public affairs, communications & sustainability Campari Group, alla prima giornata di lavori del Forum ‘Comunicazione 2025 - Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d'impresa e dell'innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.