Forum Comunicazione 2025, Mandraffino (Eni): "Comunicatori oggi sono architetti della reputazione"

"Oggi i comunicatori non sono solo coloro che gestiscono, benché strategicamente, l'immagine dell'azienda sull'esterno, ma sono dei veri e propri architetti della reputazione, interpreti del purpose e costruttori di relazioni. Il contesto comunicativo in cui ci muoviamo è particolarmente complesso, influenzato da principalmente da tre forze: la dimensione e la velocità dei flussi informativi, le aspettative della società rispetto alla comunicazione che ricevono dagli aziende e l'aumentare del numero dei soggetti con cui ci troviamo a interfacciarsi. In tale contesto, il comunicatore ha un ruolo di trait d'union tra l'esterno e l'interno, assicurandosi che i valori e le azioni dell'azienda corrispondano anche alle aspettative della società, in modo da creare relazioni durature con gli stakeholder”. Lo ha affermato Erika Mandraffino, director external communication di Eni, in occasione della due giorni firmata Comunicazione Italiana, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e ospitata presso la sede di Assolombarda. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum Comunicazione rappresenta un appuntamento imperdibile per coloro che si occupano di comunicazione d’impresa e di innovazione digitale. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 del Forum si tiene nella sede milanese di Assolombarda.