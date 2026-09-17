Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Di Pietro (Comune Napoli), 'La sostenibilità non è solo ambiente'

"La sostenibilità è un tema fondamentale e centrale, ma non può essere delegata soltanto al contesto ambientale". Dal Forum Innovazione & Sostenibilità 2026 al Salone Margherita di Napoli, Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del comune di Napoli, amplia il concetto di sostenibilità, richiamando il ruolo delle amministrazioni, della digitalizzazione e dei dati. Strumenti fondamentali per avvicinare i servizi ai cittadini, ottimizzare le risorse e affrontare con maggiore capacità di previsione le sfide dei cambiamenti climatici.