Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Favo (Anm), 'la vera sostenibilità passa dalla gestione degli spazi urbani'

"La mobilità privata ormai è assolutamente insostenibile". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, Francesco Favo, direttore generale e AD di ANM, pone l'attenzione su una dimensione della sostenibilità che va oltre la riduzione delle emissioni: la gestione dello spazio urbano. "La vera sfida è ripensare il modo in cui le città utilizzano lo spazio, riducendo quello destinato al traffico privato e valorizzando il trasporto pubblico, capace di muovere un numero elevato di persone occupando superfici molto più contenute. Un cambio di paradigma che riguarda mobilità, vivibilità dei centri urbani e nuovi modelli di sviluppo sostenibile".