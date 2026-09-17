circle x black
Cerca nel sito
 

Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Floria (Arval Service Lease Italia), 'la mobilità sostenibile non è solo auto elettrica: serve un approccio sistemico'

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La sostenibilità richiede un approccio sistemico". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, Alessandro Floria, Marketing & Communication Director di Arval Service Lease Italia, sottolinea come "la transizione verso una mobilità più sostenibile debba andare oltre la scelta del veicolo e integrare ambiente, innovazione, persone e nuovi servizi. Un percorso in cui il noleggio e le soluzioni di mobilità possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale e accompagnare imprese e cittadini verso modelli più flessibili, accessibili e sostenibili".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza