Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Floria (Arval Service Lease Italia), 'la mobilità sostenibile non è solo auto elettrica: serve un approccio sistemico'

"La sostenibilità richiede un approccio sistemico". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, Alessandro Floria, Marketing & Communication Director di Arval Service Lease Italia, sottolinea come "la transizione verso una mobilità più sostenibile debba andare oltre la scelta del veicolo e integrare ambiente, innovazione, persone e nuovi servizi. Un percorso in cui il noleggio e le soluzioni di mobilità possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale e accompagnare imprese e cittadini verso modelli più flessibili, accessibili e sostenibili".