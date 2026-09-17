Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: Rava ( Fondazione Rava) 'dalle parole ai fatti: la sostenibilità deve creare valore'

"La sostenibilità è mettere in atto progetti concreti e misurabili". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026 di Napoli, Maria Vittoria Rava, fondatrice e presidente della Fondazione Francesca Rava, racconta "una sostenibilità che si traduce in azioni concrete a sostegno di bambini e donne fragili, con l'obiettivo di generare un impatto duraturo per le comunità e le generazioni future. Un modello costruito anche attraverso la collaborazione con le aziende, per trasformare risorse e competenze in progetti capaci di produrre valore sociale misurabile".