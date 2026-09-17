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Forum Innovazione & Sostenibilità 2026: 'un immobile non è un'isola": la sostenibilità parte dalla città'

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17 settembre 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
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"Non possiamo lavorare per silos: immobiliare, mobilità e sostenibilità sociale sono facce della stessa medaglia". Al Forum Innovazione & Sostenibilità 2026, al Teatro Salone Margherita di Napoli, la riflessione di Valeria Falcone AD Colliers sul settore immobiliare supera il tema della sola efficienza energetica degli edifici e guarda al loro impatto sulla città. La nuova sfida è progettare e riqualificare gli immobili in un'ottica di sostenibilità urbana, creando contesti che riducano gli spostamenti e producano valore anche sul piano sociale.

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