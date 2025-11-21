circle x black
Forum risorse umane, la 17esima edizione dedicata al People & Culture Management

21 novembre 2025 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Oltre 400 speaker e 3.000 partecipanti alla diciassettesima edizione  del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l'ecosistema interconnesso in cui la conoscenza e le relazioni convergono per favorire e influenzare lo sviluppo economico e l'innovazione verso la sostenibilità. Nuova veste quest'anno per il forum, svoltosi presso l'università Iulm di Milano, che diviene il primo evento italiano dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

