Forum risorse umane, la 17esima edizione dedicata al People & Culture Management

Oltre 400 speaker e 3.000 partecipanti alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l'ecosistema interconnesso in cui la conoscenza e le relazioni convergono per favorire e influenzare lo sviluppo economico e l'innovazione verso la sostenibilità. Nuova veste quest'anno per il forum, svoltosi presso l'università Iulm di Milano, che diviene il primo evento italiano dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.