Forum risorse umane, Spadafora (Carol): "Garantiamo a dipendenti accessibilità a servizi sanitari a 360°"

“Carol è la prima azienda di servizi sanitari autorizzata dal servizio sanitario nazionale e supporta l’innovazione in ambito hr garantendo accessibilità a servizi sanitari a 360° 24 ore al giorno tutti i sette giorni della settimana. L’idea è quella di garantire la conciliazione vita-lavoro, la facilità di utilizzo grazie alla digitalizzazione del mondo sanitario e il supporto al miglioramento dello stato di salute dei dipendenti”. Con queste parole Marco Spadafora, chief commercial officer di Carol, è intervenuto, a Milano, in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana che anche per il 2024 ha visto i professionisti del settore confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione.