Fulmine a ciel sereno in Francia e in particolare nel mondo economico transalpino. Il Governatore della banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà a giugno il suo incarico prima della fine del suo mandato che era previsto a fine 2027.

"I miei quasi undici anni alla guida della Banque de France e al servizio dell'euro sono e rimarranno l'onore della mia carriera pubblica; con gli uomini e le donne della Banque de France, abbiamo mantenuto la rotta della stabilità e sostenuto la fiducia durante le crisi, e abbiamo trasformato questa grande istituzione pubblica. Entro il mese di giugno, e a poco più di un anno prima della fine del mio secondo mandato, mi sembra che avrò portato a termine l'essenziale della mia mission", sottolinea Villeroy de Galhau che prenderà la presidenza della Fondation Apprentis d’Auteuil, un ente di sostegno sociale all'infanzia.

In una lettera indirizzata ai dipendenti dell’istituzione, Villeroy de Galhau ha annunciato che la sua decisione è stata presa "in piena indipendenza" e che la decisione è stata condivisa alcuni giorni fa con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il governo e la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde. "Sono consapevole che questa decisione possa essere stata una sorpresa per voi", scrive il Governatore rivolgendosi ai dipendenti della Banque de France. "La scadenza di fine giugno è sufficiente per organizzare serenamente la mia successione", assicura il governatore, ex banchiere di Bnp Paribas, alla guida della Banque de France dal novembre 2015. Era stato riconfermato nel 2021 per un mandato di sei anni.

In poco più di dieci anni, il governatore, 66 anni, diplomato al Politecnico ed ex allievo dell’Ena, ha guidato la banca centrale francese in un contesto economico turbolento, segnato dal primo mandato di Donald Trump, dalla crisi del Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Pur sostenendo il controllo della spesa pubblica, Villeroy de Galhau ha parallelamente condotto una vasta riorganizzazione della Banque de France, riducendo il personale di quasi il 30% e avviando il progetto di una nuova tipografia per la stampa delle banconote. "Abbiamo trasformato questa grande istituzione pubblica", si è congratulato il governatore. "Con voi, grazie a voi, provo l’orgoglio per quanto è stato realizzato dal 2015, pur essendo naturalmente consapevole dei suoi limiti", ha sottolineato.

Il ministro dell’Economia Roland Lescure ha salutato in un comunicato "l’impegno e il senso del servizio di François Villeroy de Galhau, che ha accompagnato la nostra economia in anni di profonde trasformazioni. La sua azione è sempre stata guidata dal rigore, dall’indipendenza e dall’attenzione all’interesse generale", ha aggiunto. Il governatore, nato a Strasburgo e proveniente da una ricca famiglia industriale dell’est della Francia (Villeroy et Boch), presiederà la Fondazione Apprentis d’Auteuil, impegnata nella tutela dell’infanzia, succedendo a Jean-Marc Sauvé. "La presidenza di questa istituzione mi permetterà di continuare a servire l’interesse generale", ha dichiarato il signor Villeroy de Galhau, precisando che svolgerà questo incarico a titolo gratuito. La presidente della Bce, Christine Lagarde ha espresso il suo "rispetto" per la "decisione" presa dal governatore della Banque de France dopo "11 anni di servizio leale e dedicato al bene comune della Francia e dell’Europa. I suoi interventi amichevoli, aperti, orientati al lavoro di squadra, pieni di umorismo e sempre ben argomentati hanno arricchito in modo significativo i nostri dibattiti", ha aggiunto Lagarde rendendo omaggio a colui che "resterà sempre un amico della Bce".