Fresenius Kabi, Urso: "Nuova linea produttiva avanzata un esempio per imprese"

"Realizzare una nuova linea produttiva così avanzata sul piano della robotica, della tecnologia, della scienza è un esempio e un modello per altre imprese". Questa nuova linea produttiva serve a dare delle "soluzioni sempre migliori alle richieste sanitarie dei nostri ospedali, dei nostri cittadini, dell'economia del nostro continente. È un esempio di come la farmaceutica italiana si stia facendo largo nel mondo: il comparto cresce in termini di innovazione, come dimostra questo stabilimento, in termini produttivi e anche nel campo delle esportazioni. È uno dei comparti trainanti, crescenti del Made in Italy". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo oggi all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di Fresenius Kabi nello stabilimento di Isola della Scala (Verona), uno dei principali poli europei per la produzione di soluzioni infusionali.

Tra gli strumenti messi in atto a sostegno del settore, ricorda Urso, "abbiamo realizzato il nuovo piano Transizione 5.0 con lo strumento di iperammortamento, quindi libero dai vincoli europei, che sta avendo successo. In appena 3 mesi, da quando la misura è stata attivata, abbiamo potuto conteggiare oltre 20mila progetti di investimento e innovazione per un ammontare complessivo di almeno 6 miliardi di euro". C’è un processo "di innovazione che sta avvenendo nel sistema produttivo del nostro Paese che scommette sull'innovazione più e meglio di altri. Abbiamo intenzione di presentare nel prossimo decreto Imprese, e in modo più compiuto nella legge di Bilancio, un altro pacchetto, sia di semplificazione - c'è bisogno di certezza e di velocità - sia di altre misure che riguardano l'innovazione".

"La nostra volontà - conclude Urso - è di dotare il nostro Paese, quindi le nostre imprese che sono particolarmente avanti sull'innovazione tecnologica e sulla robotica, di nuovi strumenti aggiuntivi, anche finanziari, per investire e realizzare nel nostro Paese la robotica avanzata, innovativa. Siamo nella condizione di diventare la fabbrica della robotica avanzata d'Europa e costruire un modello europeo che sia alternativo a quello cinese".