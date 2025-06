Garda (Eidosmedia): "Dipendenti chiedono supporto a 360 gradi e informazione"

"La richiesta principale che arriva oggi dai dipendenti è di avere un supporto a 360 gradi. Si chiede all’azienda di uscire dai confini dell’ufficio e prendersi cura delle persone"e a chiederlo di più "è la 'generazione sandwich', quella con un carico importante di lavoro famigliare perché da una parte ha dei figli e dall'altra dei genitori 'senior'". Così Elena Garda, employer branding, welfare & Esg manager di Eidosmedia, in occasione del convegno 'Demografia, un patto fra generazioni', oggi al Palazzo dell'Informazione, sede dell'Adnkronos.

"La seconda richiesta più importante degli ultimi anni - continua - è che l'azienda sia 'centro di informazione' sul welfare, in generale e non solo aziendale, che possa mettere i dipendenti in condizione di sapere su quali sono le opportunità a disposizione in tema di welfare, perché manca la conoscenza e c’è bisogno di essere indirizzati".

Come risponde Eidosmedia a queste richieste? Tra le iniziative, spiega, "percorsi per genitori, quello sul digitale è aperto anche ai nonni, e webinar nella fase del passaggio scolastico per aiutare la famiglia ad affrontare il momento e fare la scelta giusta".