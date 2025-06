Giovani, Agostiniani (Sip): "Dipendenze digitali fenomeno esplosivo"

“Quella delle dipendenze digitali è un fenomeno che non esiterei a definire ‘esplosivo’ e bisogna avere la consapevolezza che vanno considerate e trattate come le dipendenze da sostanze. Il fenomeno va compreso e inquadrato nella maniera più opportuna per identificare le strategie migliori per contrastare questi meccanismi che contribuiscono alla loro fragilità”. Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip - Società italiana di pediatria intervenendo al panel ‘Il welfare e le strategie aziendali’ nell’ambito dell’incontro ‘Demografia, un patto fra generazioni’, il nuovo appuntamento a Palazzo dell’Informazione a Roma, del progetto editoriale dell’Adnkronos, ‘Demografica’.