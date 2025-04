Giubileo 2025, 'La vocazione dell'imprenditore' convegno Istituto Acton e Ucid Giovani su cristianesimo e ruolo economia

Si terrà a Roma venerdì 2 maggio dalle 11 il convegno “La vocazione dell'imprenditore” organizzato dall’Istituto Acton e da Ucid Giovani Nazionale, con il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione. Il Convegno si svolgerà nel Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro. Imprenditori, leader aziendali e civili provenienti dagli Stati Uniti e dall'Italia si confronteranno su temi strategici legati alla dottrina economica e sociale della Chiesa proprio nell’imminenza del Giubileo degli Imprenditori.

Nel presentare l’incontro Benedetto Delle Site - Presidente Ucid Giovani Nazionale ha dichiarato: "Papa Francesco aveva stima degli imprenditori, dei quali elogiava la nobile vocazione. Li distingueva dagli speculatori e credeva molto nella forza di cambiamento dei giovani, per questo vogliamo celebrare il Giubileo degli Imprenditori come occasione di dialogo, preghiera e sinergia fra gli imprenditori. Vogliamo mettere al centro dell’attività d’impresa l’etica e i valori cattolici, in particolare la dottrina sociale della Chiesa che è la nostra bussola, costruendo su queste basi relazioni che servono non solo per il commercio e gli affari, ma soprattutto per favorire scambi culturali e un clima di amicizia, promuovendo con la nostra leadership di azione positiva lo sviluppo e la pace".

Per Pietro Bracco (Socio - AndPartners Tax and Law Firm) "le finanze che vengono date dai contribuenti fanno funzionare la macchina pubblica, che garantisce il funzionamento dello Stato, ivi inclusi i servizi che sono resi ai cittadini. Per questo è necessario che tutti gli attori in gioco si comportino in modo etico. Gli imprenditori devono fare la loro parte, aprendosi al dialogo con il legislatore, l’amministrazione finanziaria e la pubblica amministrazione. Ovviamente il dialogo è fatto da più parti dove tutti, come detto da Papa Francesco, devono avere la capacità di ascoltare. Per poter fare questo servono luoghi di incontro come il convegno che si terrà il 2 maggio a Roma ed enti come l’Istituto Acton, che nella sua vocazione il promuovere una “free and virtuous society” e come l’Ucid, che mette insieme imprenditori e dirigenti in uno spirito cristiano". L’Istituto Acton, con sede negli Stati Uniti e un ufficio a Roma, si propone di mettere in contatto imprenditori degli Stati Uniti e dell'Italia, situando questa relazione con la Santa Sede, come un veicolo per creare dialogo e nell'unire l'imprenditorialità alla dottrina sociale della Chiesa.