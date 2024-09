Governo, Lollobrigida: ‘Le donne non devono scegliere tra maternità e professione: devono avere l'una e l'altra’

“Perché questo G7 a Ortigia? Perché, proprio come Roma, Ortigia presenta una stratificazione di culture ...”. Così l'on. Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, durante la visita al Family Pit Stop Danone dedicato alle famiglie nell'ambito dell'evento “La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera”, organizzato oggi pomeriggio dall'azienda durante il G7 Agricoltura e Pesca in corso a Ortigia, la cui conclusione è prevista domenica prossima. Per quanto concerne il rapporto tra occupazione femminile e famiglia, Lollobrigida ha dichiarato: “Le donne non devono scegliere tra maternità e professione: devono avere l'una e l'altra”.