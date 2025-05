Grande successo per gli eventi bar dating di Heineken a Roma e Milano

Oltre 2.000 giovani coinvolti in un viaggio tra locali iconici e serate fuori dall’ordinario

In collaborazione con Heineken

Heineken brinda al successo degli eventi Bar Dating, che nelle serate del 9-10 maggio a Roma e del 16-17 maggio a Milano hanno coinvolto complessivamente oltre 2.000 giovani consumatori, confermando la forza di un’iniziativa capace di accendere la voglia di scoperta e socialità nelle nuove generazioni.

Dalla Capitale al capoluogo lombardo, i bar si sono trasformati in scenari vibranti, animati da esperienze originali, gadget esclusivi e un’atmosfera tutta da vivere. I partecipanti hanno avuto l’occasione di scoprire locali iconici, rompere la solita routine e lasciarsi sorprendere da serate fuori dall’ordinario: nel corso delle quattro serate, sono stati alzati oltre 1.500 brindisi e distribuiti più di 1.600 gadget, segno tangibile del coinvolgimento e dell’entusiasmo che hanno animato ogni evento. A Roma, gli appuntamenti hanno preso vita tra le atmosfere vivaci del Tyler Ponte Milvio, del Circolo degli Illuminati, dello Shamrock Pub e del Blume Lounge. A Milano, invece, il cuore pulsante della movida è stato animato dal ritmo degli eventi al Bar Magenta, Deseo, Cantiere e 11Clubroom, con un ospite d’eccezione: Tommaso Zorzi, ambassador della campagna, che ha preso parte alla serata del 16 maggio al Bar Magenta.

L’iniziativa fa parte della campagna 'Bar Dating', nata per invitare i giovani a rompere le solite abitudini e lasciarsi sorprendere da nuovi bar per le serate in compagnia, con il gusto inconfondibile di una Heineken® a fare da filo conduttore. Due weekend, otto bar, infinite possibilità di divertirsi e guardare la città con occhi diversi.