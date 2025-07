Greco (Incognito Ai): "Al DemoDay premiati per il nostro lavoro, ora inizia l'avventura"

"La nostra startup 'IncognitoAi' offre alle aziende la possibilità di utilizzare l'Ai generativa proteggendo la privacy e la sicurezza dei dati sensibili. Il primo premio ottenuto" al DemoDay 2025 "riconosce il nostro lavoro. Ora è l'inizio di un'avventura che affronteremo con fervore". Sono le parole di Fabrizio Greco, Cto di Incognito Ai la startup sul primo gradino del podio alla manifestazione che premia il percorso delle startup che hanno partecipato al Dock Startup Lab il programma di pre-incubazione per le realtà emergenti di Unfold Tomorrow, riconosciuto tra i migliori in Europa dal Financial Times.