Gruppo Cap, utile netto 2024 sale a 83 milioni di euro, ebitda +45%

Cresce l’utile netto del Gruppo Cap, che passa da 12,5 milioni di euro a 83 milioni nel 2024. Il Cda dell’azienda ha approvato i risultati economico-finanziari, confermando un trend di sviluppo importante: L’Ebitda arriva a 160,9 milioni di euro, contro i 110,6 milioni del 2023 (+45%), a testimonianza della solida performance operativa registrata durante l’anno. Con una crescita del 27% rispetto al 2023, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano registra ricavi per 525 milioni di euro.

In aumento anche il valore degli investimenti sul territorio che raggiunge il livello più alto mai registrato dall’azienda, con 137,87 milioni di euro. Calano invece i consumi per le misure di efficientamento energetico e l’incremento dell’autoproduzione; con l’attivazione di nuovi impianti fotovoltaici nel corso del 2024 Gruppo Cap ha autoprodotto quasi 38mila Mwh di energia interamente da fonti rinnovabili (+ 41% sul 2023). I costi sostenuti per l’energia elettrica si attestano a quasi 40,5 milioni di euro, in calo del 23% rispetto al 2023.

“Il bilancio 2024 – sottolinea Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap – certifica un modello virtuoso di impresa pubblica che coniuga efficienza industriale, sostenibilità ambientale e valore sociale”. Il compito di Cap, spiega Santagostino, non è solo gestire una risorsa essenziale come l’acqua, ma essere protagonisti attivi del cambiamento, rendendo le città più resilienti, contrastando la crisi climatica, innovando i servizi pubblici al servizio delle persone e dell’ambiente: “Oggi più che mai, un’azienda pubblica deve farsi carico delle sfide del nostro tempo: dalla decarbonizzazione all’economia circolare, dalla digitalizzazione alla coesione sociale”.