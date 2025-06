Gsd, Alfano: "Siamo parte importante di Ssn"

Il presidente del Gruppo San Donato aprendo la conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo.

“Ci sentiamo una parte molto importante del Sistema Sanitario Nazionale che è un bene pubblico. Siamo un Gruppo che contribuisce in modo straordinario alla sanità italiana. Siamo lieti di collaborare con le istituzioni, ma anche del riconoscimento a noi concesso da parte delle stesse”. Lo ha affermato oggi il presidente del Gruppo San Donato, Angelino Alfano, aprendo la conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.