Gsd, Rotelli: "Polonia deal più bello degli ultimi dieci anni"

"La Polonia è il deal più bello che è stato fatto in Europa negli ultimi dieci anni". Lo ha detto oggi il vicepresidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, intervenendo alla conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. "In Italia - ha poi spiegato - cresciamo a fatica del 3% l'anno. In Polonia, lavorando meno, si cresce del 10%. Lì cresceremo del 20%, durante il primo anno in Polonia abbiamo fatto +30%".

"Abbiamo aumentato il budget dei controlli e del collegio sindacale" tramite la riduzione delle figure apicali e l'accentramento della governance, ha poi aggiunto Rotelli. "Valorizziamo chi cresce con noi e il nuovo amministratore del gruppo, Marco Centenari, ne è dimostrazione". Il riassetto effettuato "è l'ultimo atto di professionalizzazione della gestione, che permette un controllo chiaro e semplice di tutte le attività facendo anche leva sulla responsabilizzazione dei manager".