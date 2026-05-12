Henkel, ecco frenafiletti Loctite

Henkel Adhesive Technologies ha presentato le nuove formulazioni di Loctite 243 e Loctite 270, i frenafiletti che bloccano in modo affidabile e permanente dadi e viti di metallo, prevenendo i movimenti e il rischio di allentamento causato da urti e vibrazioni. Le novità riflettono l’impegno continuo di Henkel nel migliorare le prestazioni dei propri prodotti, coniugando affidabilità meccanica e sicurezza. Nelle nuove formulazioni di Loctite 243 e Loctite 270, Aph (1-acetil-2-fenilidrazina) e Chp (idroperossido di cumene), sostanze altamente regolamentate dalla direttiva europea Clp – Classification, Labelling and Packaging, sono state sostituite con materie prime alternative a riprova del costante impegno di Henkel Adhesive Technologies nel migliorare le sue formulazioni nell’interesse dell’utilizzatore finale.

I test condotti hanno dato risultati eccellenti in termini di viscosità, velocità di polimerizzazione, tenuta su differenti substrati, polimerizzazione nei giochi, resistenza alle alte temperature e tolleranza agli oli, registrando prestazioni analoghe o superiori rispetto alle versioni precedenti, con un miglior profilo di salute e sicurezza, in linea con l’attenzione a questi aspetti che contraddistingue il marchio Loctite.

“I frenafiletti Loctite si confermano ideali per l’assemblaggio di dispositivi di bloccaggio meccanico in tutti i contesti in cui le sollecitazioni sono rilevanti, come alloggiamenti motore, trasmissioni, cambi, compressori, pompe, valvole e altri elementi dei macchinari industriali. Sono stati utilizzati con successo anche in condizioni estreme, come nella preparazione del bob con cui l’atleta Fisi Simona De Silvestro, brand ambassador Loctite, si è qualificata per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026”, ha commentato Massimiliano Casali, head of global commercial excellence, Henkel Adhesive Technologies. “Continuiamo a migliorare le nostre soluzioni in termini di prestazioni e sicurezza, tenendo fede alla promessa ‘Beyond the Bond’ con cui Loctite si propone al mercato”, ha continuato.

L’evoluzione dei frenafiletti Loctite si inserisce in una visione più ampia di Henkel Adhesive Technologies, che ha recentemente annunciato il programma globale pluriennale ‘Reliability Begins Here’. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico degli adesivi anaerobici Loctite nell’assemblaggio meccanico e industriale, mettendo al centro il concetto di affidabilità come leva critica per prestazioni, sicurezza e continuità operativa. “I frenafiletti sono una tecnologia essenziale nel portafoglio Loctite”, ha dichiarato Stefan de Diego, corporate vice president of general manufacturing & maintenance di Henkel. “Con ‘Reliability Begins Here’ vogliamo rafforzare il nostro impegno nell’offrire prestazioni eccellenti, innovazione continua e una comprovata esperienza nel supportare i clienti in ogni applicazione”, ha continuato.

Il programma comprende risorse tecniche, strumenti digitali per la selezione dei prodotti, attività formative, contenuti informativi e materiali per attivazioni on-site, supportando così l’utilizzo sempre più consapevole ed efficace delle soluzioni Loctite. Garantire risultati affidabili nell’assemblaggio industriale significa non solo innovare, ma anche proteggere il mercato e i clienti da rischi esterni. Per questo motivo, l’impegno di Henkel Adhesive Technologies si estende anche alla lotta contro la contraffazione, un fenomeno purtroppo molto diffuso nelle catene di approvvigionamento degli adesivi industriali.

Falsi, copie e imitazioni rappresentano un rischio concreto per la sicurezza e l’affidabilità delle applicazioni, con potenziali conseguenze quali rotture improvvise di componenti, cali di produttività, fermi impianto e incidenti legati a prestazioni non conformi. Forte di una leadership consolidata e un’esperienza pluridecennale, Henkel promuove l’acquisto e l’utilizzo esclusivo di prodotti Loctite originali per tutelare clienti e partner da questi rischi. La campagna contro la contraffazione prevede contenuti digitali, video e messaggi interattivi volti a sensibilizzare il mercato e rendere più semplice il riconoscimento dei prodotti autentici. Le raccomandazioni chiave sono tre: acquistare sempre da fornitori affidabili, verificare l’autenticità dei prodotti attraverso le risorse ufficiali Loctite, prestare attenzione a confezioni insolite, informazioni mancanti o prezzi irrealisticamente bassi.