Ict, Giuliana (Meditech center): “Permettiamo comunicazioni sicure grazie a crittografia quantistica”

“Più di un anno fa abbiamo raccolto la sfida delle imprese che ci hanno stimolato sul tema delle comunicazioni quantistiche. Abbiamo implementato una infrastruttura multinodo sul territorio campano con un’estensione di quasi 50 chilometri”. Queste le parole di Angelo Giuliana, direttore generale del centro di competenze del Meditech center, in occasione della presentazione della seconda edizione dello studio “Ricerca e Innovazione ICT in Italia”, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.