circle x black
Cerca nel sito
 

Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): "I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione"

25 giugno 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questi dieci anni rappresentano per noi un grande motivo di orgoglio: siamo partiti nel 2016 con quattro persone e un'idea, mentre oggi celebriamo un percorso fatto di crescita, relazioni solide e risultati concreti. Tra i progetti che più ci rappresentano ci sono il concorso dedicato alle scuole superiori sui temi della sostenibilità e 'Nection', il primo parcheggio custodito per camion certificato Stpa in Italia, nato per offrire maggiore sicurezza, servizi e qualità della vita agli autotrasportatori". Così Ilaria Pasta, direttrice Brand e Sviluppo di Kontractor by Kopron, intervenendo al Castello Visconteo di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza