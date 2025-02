Immediapress/Competenze per il futuro: Bicocca Academy lancia i nuovi master tra sanità digitale, leadership tecnologica e comunicazione globale

L'Università di Milano-Bicocca potenzia la sua offerta formativa post laurea con nuovi master della Bicocca Academy. Al centro, l’innovazione digitale dal settore sanitario a quello della comunicazione

Milano, 12 febbraio 2025 - L'Università di Milano-Bicocca amplia la sua offerta formativa con i nuovi master proposti dalla Bicocca Academy, la Scuola di Alta formazione post laurea dell'ateneo. Alla loro prima edizione, i percorsi mirano a fornire competenze avanzate e applicabili nei settori della sanità digitale, della leadership tecnologica e della comunicazione in contesti internazionali.

Il master di secondo livello DAI4Health: Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale nel Settore Sanitario nasce per rispondere alle trasformazioni rapide che l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale stanno portando nel mondo della sanità. L'obiettivo è fornire ai professionisti del settore una solida base metodologica per comprendere e applicare le nuove tecnologie, migliorando la qualità delle cure, l’efficienza dei processi e riducendo i costi. Il programma prevede lezioni teoriche e pratiche, laboratori, workshop e un progetto finale su un caso d’uso concreto.

Il master è rivolto a medici, infermieri, manager sanitari, responsabili dei sistemi informativi e data scientist, nonché a professionisti dell’industria healthcare e degli enti pubblici coinvolti nella digitalizzazione della sanità. Diretto dai professori dell’Università di Milano-Bicocca Guido Cavaletti e Paolo Napoletano, il corso si pone come un punto di incontro tra competenze medico-scientifiche e tecnologiche. «Il nostro obiettivo non è solo quello di trasmettere conoscenze teoriche, ma di fornire strumenti pratici per integrare l’innovazione digitale e l'intelligenza artificiale nella pratica clinica e gestionale, creando un impatto tangibile nel settore sanitario», spiegano i professori. «Grazie ai project work finali, che potranno essere svolti direttamente nelle proprie realtà lavorative, i partecipanti avranno l’opportunità di applicare immediatamente le competenze acquisite, contribuendo attivamente al progresso delle loro organizzazioni». Le iscrizioni chiuderanno il 28 marzo 2025 e sono disponibili 40 posti.

Il master di primo livello Digital Leadership è progettato per formare professionisti esperti nella gestione di sistemi informativi e progetti software complessi. Il percorso formativo combina competenze tecnologiche, organizzative ed economiche, con un focus particolare sull'introduzione e integrazione di tecnologie di Artificial Intelligence nei processi di gestione e governance e compliance aziendale. Il programma prevede l’integrazione di casi di studio e tecnologie IA grazie alla collaborazione con aziende come NTT Data, EY Advisory e Profice. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di prepararsi per diverse certificazioni professionali riconosciute nel settore.

Il master è rivolto a progettisti, analisti, amministratori e manager di sistemi informatici che operano in aziende di Information and Communications Technology o nella pubblica amministrazione e permette la definizione di cammini diversificati per soddisfare alle esigenze professionali specifiche. Diretto dal professor Matteo Alessandro Dominoni, il corso prevede 35 posti disponibili e chiuderà le iscrizioni il 14 aprile 2025. «Le tecnologie digitali sono sempre più pervasive nel quotidiano e nelle pratiche lavorative: ogni progetto di innovazione richiede la capacità di padroneggiare il linguaggio e i concetti. Il master offre la possibilità di diventare quelle figure leader nei processi di digitalizzazione, con una formazione completa da docenti accademici e da professionisti esperti», spiega il direttore del master Dominoni.

Vanno invece inoltrate entro il prossimo 28 febbraio le domande di ammissione al master di primo livello in Media, linguaggi e comunicazione in uno scenario globale (Cina, Giappone, mondo arabo) che forma professionisti della comunicazione e di editoria multimediale con specifiche competenze nelle lingue e culture orientali, a scelta tra arabo, cinese e giapponese. Si tratta di un percorso che combina il perfezionamento linguistico a una formazione professionalizzante sulle tecniche della comunicazione digitale (dalla pubblicità allo storytelling passando per la gestione dei social media in lingua). «L’obiettivo del master è quello di formare esperti in contesti internazionali e multiculturali con una solida preparazione linguistica e tecnologica. Grazie a un approccio multidisciplinare, il master permette, infatti, di sviluppare competenze strategiche e pratiche in entrambi i campi», spiega il direttore Paolo Ferri. Il requisito per l’accesso è la conoscenza di una lingua tra cinese, giapponese e arabo; 25 i posti disponibili.

Maggiori informazioni su tutta l’offerta multidisciplinare dell’Alta formazione di Milano-Bicocca sono disponibili sul sito di Bicocca Academy.

