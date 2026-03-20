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Imprese: A2a presenta il primo indice misurazione stakeholder engagement su territori e business

20 marzo 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
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A2a presenta presso la sede di Assonime a Roma il primo indice di misurazione dello stakeholder engagement sui territori e sul business: il Engagement Value Index Report, nato con l'intento di misurare il valore generato dalle attività di stakeholder engagement per imprese e comunità locali, dimostrando che la Just Transition è un percorso che conviene al territorio e imprese. Con questo Report A2a ha misurato gli impatti generati sui territori, con Sda Bocconi School of Management e sul business, con il contributo di Teha (The European House – Ambrosetti), proponendo due indici complementari.

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