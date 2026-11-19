"Per Deel prendersi cura delle persone, quindi il People Voice, parte da due concetti fondamentali: uno è sentire la voce dei propri dipendenti, quindi avere tutti gli strumenti e i modi di captare i loro messaggi e avere delle occasioni dove possono lasciare feedback, ad esempio, attraverso questionari. Il secondo concetto è l'ascolto, mettendo in pratica tutto ciò che i dipendenti hanno detto". Sono le parole di Luca Bontempelli, Account Executive di Deel, alla XVIII edizione del Forum HR - People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.