Imprese, Carron: "CDP partner strategico per crescita, finanza innovativa e welfare"

La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, ribadisce il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come partner strategico per accompagnare le imprese nelle trasformazioni richieste dal mercato. Carron richiama l'esperienza maturata già cinque anni fa con il ricorso ai basket bond, strumento innovativo utilizzato per sostenere l'accesso al credito delle aziende, e sottolinea l'importanza di continuare a sviluppare soluzioni finanziarie innovative. Ma il sostegno alle imprese, osserva, non può limitarsi agli aspetti economici: oggi la competitività passa anche dalla capacità di offrire condizioni di vita sostenibili ai lavoratori. Per questo il tema dell'abitare e della disponibilità di alloggi accessibili diventa parte integrante delle politiche di sviluppo territoriale in una regione come il Veneto, dove l'industria genera il 27% del valore aggiunto complessivo.