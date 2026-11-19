"Prendersi cura delle persone significa ascoltarle. Tutti i servizi di welfare revolving, nell'ambito del benessere, devono nascere da un patto di corresponsabilità tra l'azienda e le persone. Questo significa attivare un dialogo costante con le persone della propria azienda, ascoltare le loro esigenze e, di conseguenza, costruire un'offerta in termini di servizi di welfare che risponda in pieno e sia coerente con le attese delle persone. Il welfare non è un atto di generosità, né un benefit concesso ma è il frutto di questa sinergia tra l'azienda e le persone". E' quanto affermato da Stefano Colasanti, Leader WellMakers by BNP Paribas, alla XVIII edizione del Forum HR - People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.