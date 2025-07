Imprese, Decollanz (Ibm Italia): "Studios offrono a tutti possibilità di incontro e confronto"

"Ibm in Gae Aulenti a Milano con Ibm Studios offre la possibilità alla città, alla comunità, ai propri clienti, ai partner, ma anche agli studenti, ai designer e ai programmatori, di incontrarsi soprattutto su temi di innovazione tecnologica per confrontare le idee, trovare una sintesi e fare in modo che la tecnologia vada nella giusta direzione”. Così, Maurizio Decollanz, direttore marketing di Ibm Italia, alla presentazione del nuovo numero del magazine di Icch - International corporate communication hub, intitolato ‘Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi’, presso la sede di Assolombarda. Al centro del volume il valore della progettazione delle sedi delle aziende e dei luoghi di lavoro nella strategia di comunicazione dell’identità e della mission dei brand.