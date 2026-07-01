circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Fancel (Generali): "Coinvolgere sempre più Pmi nel percorso di crescita"

Il Country manager & Ceo Generali Italia lo ha detto a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026

Giancarlo Fancel - (foto Adnkronos)
Giancarlo Fancel - (foto Adnkronos)
01 luglio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il welfare aziendale oggi è un ecosistema composto da molti elementi che sostengono non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie". Lo ha affermato Giancarlo Fancel, Country manager & Ceo Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026, promossa da Generali a Palazzo della Cancelleria a Roma, nell'ambito della decima edizione dell'iniziativa dedicata all'evoluzione del welfare nelle piccole e medie imprese italiane. "Negli anni il welfare è partito come integrazione economica, ma si è progressivamente trasformato in un sistema molto più articolato. Per questo oggi lo definiamo un ecosistema: comprende strumenti di premialità, sostegno e servizi che accompagnano la vita dei lavoratori e delle loro famiglie", ha spiegato Fancel, sottolineando come il decimo anniversario dell'indice rappresenti un'occasione per misurare la crescita del fenomeno.

"Quest'anno hanno partecipato circa 7mila imprese. È un dato molto importante perché ci consente di comprendere non solo come si evolvono le aziende, ma anche quanto sia cresciuta la diffusione della cultura del welfare". Guardando ai prossimi anni, il Country Manager ha indicato l'obiettivo di ampliare ulteriormente il coinvolgimento delle Pmi. "Mi aspetto un'accelerazione proprio tra le piccole e medie imprese. La base costruita finora può rappresentare un esempio per chi non ha ancora sviluppato un welfare strutturato. Sono ottimista perché gli strumenti di welfare rispondono a bisogni reali delle famiglie e dei lavoratori".

Infine Fancel ha ribadito il ruolo del Gruppo Generali: "Vogliamo continuare ad amplificare questa alleanza tra iniziativa privata e benessere. Fa parte della nostra responsabilità sociale: non ci consideriamo soltanto assicuratori, ma partner del Paese". Sul dato che ritiene più significativo del Rapporto ha concluso: "Il numero crescente di imprese partecipanti è l'indicatore più importante, perché dimostra la capacità del modello di fare da esempio e di coinvolgere sempre più aziende".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
welfare aziendale Pmi crescita economica
Vedi anche
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza