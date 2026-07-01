Imprese, Fancel (Generali): "Coinvolgere sempre più Pmi nel percorso di crescita"

"Il welfare aziendale oggi è un ecosistema composto da molti elementi che sostengono non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie". Lo ha affermato Giancarlo Fancel, Country manager & Ceo Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026, promossa da Generali a Palazzo della Cancelleria a Roma, nell'ambito della decima edizione dell'iniziativa dedicata all'evoluzione del welfare nelle piccole e medie imprese italiane. "Negli anni il welfare è partito come integrazione economica, ma si è progressivamente trasformato in un sistema molto più articolato. Per questo oggi lo definiamo un ecosistema: comprende strumenti di premialità, sostegno e servizi che accompagnano la vita dei lavoratori e delle loro famiglie", ha spiegato Fancel, sottolineando come il decimo anniversario dell'indice rappresenti un'occasione per misurare la crescita del fenomeno.

"Quest'anno hanno partecipato circa 7mila imprese. È un dato molto importante perché ci consente di comprendere non solo come si evolvono le aziende, ma anche quanto sia cresciuta la diffusione della cultura del welfare". Guardando ai prossimi anni, il Country Manager ha indicato l'obiettivo di ampliare ulteriormente il coinvolgimento delle Pmi. "Mi aspetto un'accelerazione proprio tra le piccole e medie imprese. La base costruita finora può rappresentare un esempio per chi non ha ancora sviluppato un welfare strutturato. Sono ottimista perché gli strumenti di welfare rispondono a bisogni reali delle famiglie e dei lavoratori".

Infine Fancel ha ribadito il ruolo del Gruppo Generali: "Vogliamo continuare ad amplificare questa alleanza tra iniziativa privata e benessere. Fa parte della nostra responsabilità sociale: non ci consideriamo soltanto assicuratori, ma partner del Paese". Sul dato che ritiene più significativo del Rapporto ha concluso: "Il numero crescente di imprese partecipanti è l'indicatore più importante, perché dimostra la capacità del modello di fare da esempio e di coinvolgere sempre più aziende".