Imprese, Ghezzi (InfoCamere): “Registro imprese italiano ispira imprese europee”

“Il ruolo del registro imprese italiano è fondamentale per il Paese e lo sta diventando sempre più anche in Europa. Grazie alle innovazioni del nostro registro, stiamo diventando una guida e un esempio di best practices che anche gli altri Paesi europei stanno copiando”. Parole di Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane, partecipando oggi a Milano alla conferenza annuale di Ebra, la European business registry association. L’edizione di quest’anno, promossa proprio in collaborazione con InfoCamere e UnionCamere, si intitola ‘Costruire la Fiducia: i Registri delle Imprese europei da depositi di dati a ‘motori’ digitali di intelligenza economica’.