Imprese: Mamone (Deloitte), ‘necessità di adattarsi a clima di incertezza’

“Negli ultimi mesi c’è stato un fattore moltiplicatore dell’incertezza dovuto in primis al tema dei dazi, ma anche alle previsioni sull’andamento del pil. Dal sondaggio emergono tre elementi: il primo è quello del contenimento della base costi per frenare la spinta inflazionistica, il secondo è quello di consolidare i ricavi cercando nuovi mercati, il terzo quello di adattarsi a questo clima di enormi incertezze”. Parole di Pierpaolo Mamone, consumer Products sector leader di Deloitte, intervenendo, a Bologna, al seminario organizzato da Ibc, l’Associazione industrie beni di consumo, “Industria dei beni di consumo ed evoluzione del contesto competitivo. Strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale”. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con GS1 Italy e con la stessa Deloitte.