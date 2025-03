Imprese: Palermo (Pluxee Italia), ‘in Pmi strumenti welfare ancora bassi’

“Dal nostro punto di osservazione privilegiato, notiamo che il welfare aziendale, che abbraccia una moltitudine di servizi, nelle Pmi non è ancora tanto elevato. Il mercato del lavoro presta particolare attenzione a quelle che sono le logiche di incentivazione del dipendente e allo stesso tempo intravediamo alcune sfide. Tra queste, quella di accompagnare le aziende in un percorso di informazione e formazione”. Sono le parole di Tommaso Palermo, managing director Pluxee Italia, al Welfare Day, evento organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma e dedicato al welfare aziendale. Giunto alla terza edizione, è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell’engagement dei dipendenti.