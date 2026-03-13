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Imprese, Polato (FdI): "Ue trovi accordo con Usa per non perdere competitività"

"Dobbiamo avvicinarci a mercati che garantiscono stabilità, come India, Indonesia, Messico, Medio Oriente"

13 marzo 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il mondo delle imprese, e quello della logistica in modo particolare, hanno sofferto nell’ultimo anno 'i dazi statunitensi' e 'oggi i grandi problemi in Medio Oriente. Un imprenditore cosa desidera? Stabilità, concretezza. L'accordo che non viene sottoscritto tra gli Stati Uniti e l'Ue, per tutta una serie di scelte politiche, è un errore strategico che rende sempre più debole il potere negoziale dell'Europa stessa. Ai tavoli negoziali, gli accordi si fanno quando si è forti, non quando si è deboli. Diversamente, non riusciamo a essere competitivi'. Così Daniele Polato, FdI, europarlamentare per il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei membro della commissione per il commercio internazionale, all’edizione 2026 di LetExpo, la manifestazione di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, a Verona fino al 13 marzo.

"Ci abbiamo messo 24 anni per chiudere l'accordo con il Mercosur, che sarà importantissimo per il mondo della logistica e del Made in Italy, perché si parla di dazi zero per la stragrande maggioranza dei prodotti Made in Italy in uscita verso quei Paesi. Ma ci sono voluti 24 anni. A volte l'Europa si ingessa, si pone dei ‘dazi interni’. Noi dobbiamo renderla più snella possibile, avvicinando anche quei mercati che garantiscono stabilità, come India, Indonesia, Messico, Medio Oriente. Stiamo spingendo moltissimo per raggiungere un accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi, mai importante come in questo periodo storico".

"L’Europa soffre le pressioni, soffre quando un sistema Paese detta la linea guida rispetto a tantissime tematiche. In questo momento, per esempio, a dettarla è l’Italia, perché fa filiera, perché siamo riusciti a far cambiare mentalità, a spiegare le scelte ideologiche che fino ad oggi ci sono state" conclude, spiegando che il fine di questo approccio è "puntare a procedure che rendano le aziende europee e italiane competitive".

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Tag
accordo Ue Usa logistica Made in Italy stabilità competitività
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