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Roland Garros, oggi Berrettini-Arnaldi ai quarti - Diretta

La super sfida a Parigi vale un posto in semifinale contro Cobolli

Matteo Berrettini - IPA
Matteo Berrettini - IPA
03 giugno 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi - in diretta tv e streaming - per un posto in semifinale nello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe. Il match inizierà alle 20:15.

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Dove vedere Berrettini-Arnaldi? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

Chi vince affronterà in semifinale Flavio Cobolli, che nel pomeriggio ha battuto Auger-Aliassime nell'altro quarto di finale.

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