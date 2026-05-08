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Imprese: Raffaele (Wildix), 'orgogliosi dei risultati raggiunti, grazie a contributo Merenda'

08 maggio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
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"Oggi siamo orgogliosi dei risultati raggiunti come azienda: siamo cresciuti molto e ci siamo strutturati anche grazie al contributo di Frank e al metodo adottato. Per questo considero questo evento particolarmente significativo e sono felice di poter condividere questi risultati con tutti". Lo ha detto Domenico Raffaele, Partner Development Manager Wildix, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

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