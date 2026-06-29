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Imprese, studio EY: 78% ha superato shock ultimi anni﻿ senza perdite significative

Studio Ey - (Ufficio stampa)
Studio Ey - (Ufficio stampa)
29 giugno 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Di fronte a uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso, le imprese italiane confermano una forte capacità di adattamento, trasformando le crisi in opportunità di crescita attraverso innovazione, investimenti ed efficienza operativa. È quanto emerge dall'indagine EY Private realizzata in occasione della XXIX edizione del Premio Ey L'Imprenditore dell'Anno, secondo cui il 78% delle aziende ha superato gli shock degli ultimi anni – dalla pandemia alla crisi energetica fino alle tensioni geopolitiche – senza perdite significative. Ancora più significativo il dato relativo alla resilienza: il 31% delle imprese è riuscito addirittura a crescere in questo contesto, grazie a interventi mirati su innovazione, revisione dei modelli di business ed efficientamento dei processi.

Lo studio evidenzia inoltre una diffusa fiducia nelle prospettive future: il 63% delle imprese prevede un'evoluzione favorevole nei prossimi cinque anni, pur in un quadro di crescita graduale. A sostenere questo percorso saranno gli investimenti, previsti dal 97% del campione nel prossimo biennio, con priorità rivolte all'ammodernamento delle tecnologie produttive e dei macchinari (58%) e alla ricerca e sviluppo (49%).

L'intelligenza artificiale si conferma infine uno dei principali driver della trasformazione aziendale: il 55% delle imprese la sta già implementando per aumentare l'efficienza operativa, mentre il 42% prevede di investire nei prossimi anni almeno 500.000 euro complessivi in soluzioni di AI.

Clicca qui per il report EY completo.

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Tag
imprese italiane crisi energetica tensioni geopolitiche innovazione investimenti efficienza operativa
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