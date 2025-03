Imprese: Varani (Gruppo Tim), ‘Welfare e benefit elementi importanti della retribuzione’

“Welfare e benefit rappresentano e rappresenteranno sempre di più un elemento importante della retribuzione. Con il welfare le aziende andranno piano piano a sostituirsi a quelle parti che lo Stato non riesce più a garantire come ad esempio l’assistenza sanitaria e la previdenza complementare”. Così, Claudio Varani, Head of Compensation Benefit and Fleet Management Gruppo Tim, in occasione del Welfare Day, evento dedicato al welfare aziendale giunto alla terza edizione, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell’engagement dei dipendenti a Palazzo dell’Informazione a Roma.