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Imprese, Vergani (Kopron): "Dieci anni di crescita, costruite basi solide per futuro"

"Pronti ad affrontare un mercato sempre più dinamico con professionalità e visione"

Mario Vergani - (Adnkronos)
Mario Vergani - (Adnkronos)
25 giugno 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
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"Questi primi dieci anni rappresentano un traguardo molto importante. Siamo partiti con grande ambizione, ma anche con un po' di timore e nel tempo siamo riusciti a crescere in maniera costante, raggiungendo risultati che oggi ci permettono di guardare al futuro con fiducia". Lo ha dichiarato Mario Vergani, amministratore delegato di Kopron, intervenendo al Castello Visconteo di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor. "Arriviamo a questo anniversario - ha aggiunto - particolarmente soddisfatti non solo per quanto realizzato, ma soprattutto perché abbiamo posto le basi per le sfide dei prossimi anni. Abbiamo costruito un modello di lavoro solido, capace di coniugare velocità, continuità e professionalità, elementi sempre più necessari in un mercato in rapida evoluzione".

Secondo l’amministratore delegato di Kopron, il percorso compiuto in questo primo decennio rappresenta un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. "Siamo pronti a compiere un ulteriore passo avanti, forti dell’esperienza maturata e della consapevolezza che il futuro richiederà capacità di adattamento, innovazione e una visione chiara degli obiettivi da perseguire", ha concluso.

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