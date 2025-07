Imprese, XVI edizione del magazine di Icch pone al centro la progettazione delle sedi nella strategia di comunicazione

Al giorno d'oggi, in uno scenario contemporaneo in cui la comunicazione d'impresa si muove tra canali digitali, storytelling esperienziale e visione strategica, l'identità aziendale non si costruisce solo attraverso parole e immagini, ma prende forma concreta nei luoghi in cui l'organizzazione si manifesta, dagli uffici, alle sedi operative, dai musei d'impresa, ai progetti di riqualificazione urbana. Su questi temi si articola la XVI edizione del magazine di Icch - International corporate communication hub, intitolato 'Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi', presentato a Milano. Nel corso dell'evento aziende di settori diversi, hanno approfondito il concetto di sede, come la propria, come spazio dinamico, inclusivo e connesso.