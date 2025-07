Infrastrutture: Talotta (EY-Parthenon Italia), 'necessario abbassare percentuali giovani disoccupati'

"La percentuale di giovani che non riescono ad arrivare ad un grado di maturità scolastica e ad inserirsi in un mondo del lavoro così competitivo è molto alta. Di conseguenza, è necessario lavorare utilizzando tutti gli strumenti che permettano di abbassare tale percentuale di giovani che non solo non cercano un lavoro, ma che sono anche disoccupati. Siamo secondi solo alla Romania". Lo ha detto Roberto Talotta, partner Real Estate, Construction and Infrastructure EY-Parthenon Italia, in occasione dell'evento "La classe dirigente del futuro. Governare la normalità, costruire l'eccellenza", promosso da Orizzonte Italia, Kratesis e SWG, a Roma. Durante l'incontro è stata presentata una nuova indagine di SWG-EY relativa a infrastrutture moderne e Pubblica Amministrazione.