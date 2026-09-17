circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Brambilla (Statale): "Progresso deve essere per tutti"

"Importante avere questa due giorni di riflessione sul tema dell'innovazione",

Marina Brambilla - Adnkronos
Marina Brambilla - Adnkronos
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 16.13
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

"È importante riflettere oggi non soltanto sull'innovazione in termini di tecnologia, ma anche sull'equilibrio fra opportunità e rischi che l'innovazione porta con sé. Mi riferisco al dover tenere un equilibrio tra la rapidità del progresso scientifico-tecnologico e dall'altro lato la necessità di tutelare l'inclusione, quindi un'innovazione che sia per tutti, che sia un'opportunità per tutta la cittadinanza". Ad affermarlo Marina Brambilla, rettrice dell'Università Statale di Milano, a margine del festival 'Sette idee', l'evento sull'innovazione organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District del capoluogo lombardo, giunto quest'anno alla sua seconda edizione.

"Credo sia davvero importante avere questa due giorni di riflessione sul tema dell'innovazione", ha continuato Brambilla, "in una città come Milano che è sempre di più una città della conoscenza. Poter ragionare sull'interazione tra università, enti di ricerca, istituzioni, industria e imprese è fondamentale, proprio perché l'ambito dell'innovazione vede in Milano una possibile capitale non soltanto nazionale, ma internazionale. Sono ormai tantissime le giovani startup che escono da un percorso di ricerca dagli otto atenei milanesi e dalle quattordici università lombarde", ha poi aggiunto la rettrice, "quindi il nostro è davvero un territorio fertile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione equilibrio inclusione progresso scientifico tecnologico
Vedi anche
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza