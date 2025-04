Innovazione, dal 14 al 17 ottobre a Cernobbio il 'Digital Innovation Forum - Comolake'

"Comolake", evento internazionale dedicato all’innovazione digitale quest’anno dal titolo "Digital Innovation Forum – Comolake 2025", sarà protagonista il 14, 15, 16 e 17 ottobre nella splendida cornice del Lago di Como. La manifestazione - organizzata presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio - è promossa dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets, che nasce con lo scopo di favorire le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale. Tre giorni di incontri, conferenze e workshop metteranno al centro le tecnologie emergenti e le loro applicazioni nel futuro dell’economia e della società, mentre l’ultimo giorno, il 17 ottobre, il Forum sarà aperto ad un pubblico selezionato che potrà visitare gli stand delle aziende nazionali ed internazionali che hanno preso parte alle giornate precedenti e avere l'opportunità di confrontarsi con i leader del settore e scoprire le ultime innovazioni in ambito digitale.

Comolake si conferma un appuntamento di riferimento per aziende, startup, istituzioni e professionisti del settore, offrendo una piattaforma di confronto sui trend più attuali del mondo digitale: dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dalla cybersecurity alla trasformazione digitale delle imprese.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti di fama internazionale, innovatori e leader del settore tecnologico, che condivideranno le loro visioni e le ultime novità in ambito digitale. Il programma prevede keynote speech, tavole rotonde, sessioni di networking e demo di tecnologie all’avanguardia, e saranno promosse le attività di ricerca e di studio in ambito tecnologico e scientifico con particolare focus sul digitale, quantum e intelligenza artificiale, per sostenere iniziative di ricerca e sviluppo che possono avere un impatto positivo a livello nazionale ed internazionale.