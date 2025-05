Innovazione, Monti (Regione Lombardia): "Sosteniamo progetto integrato pubblico-privato"

“Questo luogo ha una bellissima storia perché, a differenza dei tanti posti nel mondo in cui gli spazi dell’Expo non hanno successivamente trovato opportunità per reinventarsi, qui si è stati in grado di farlo. Regione Lombardia sostiene un progetto integrato, pubblico e privato insieme, per creare innovazione”. Sono le parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia ed Executive board member di Aifa, alla conferenza di presentazione di "Building Tomorrow", tenutasi nel corso della Mind Innovation Week e organizzata da Federated Innovation @Mind.