L'Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (Cu) 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024. Il documento è accessibile attraverso i canali sia digitali che tradizionali. Il numero di Cu rilasciate all’apertura del servizio è stato pari a 26.783.143.

Cos'è

La Cu è documento fiscale che certifica gli importi corrisposti dall’INPS nell’anno d’imposta di riferimento ai titolari di prestazioni: pensionistiche; previdenziali; assistenziali; a sostegno del reddito.

A chi è rivolto

Si rivolge a tutti i cittadini che hanno percepito dall’INPS redditi: di lavoro dipendente e assimilati; di pensione; di lavoro autonomo; di provvigioni e redditi di altra natura.

In caso di più prestazioni erogate, viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi corrisposti nell’anno precedente.

Come scaricarla

Per accedere alla Certificazione Unica 2025 online, è necessario visitare il portale www.inps.it e accedere all'Area personale con le credenziali (Spid, Cie, Cns, Pin, eIdas), poi sezione 'I tuoi servizi e strumenti', quindi 'Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps', e selezionare 'Certificazione Unica 2025'.

I pensionati possono scaricare la Cu anche tramite il servizio online 'Cedolino pensione'.

In alternativa, è possibile acquisire la CU (circolare INPS 7 maggio 2024, n. 63) tramite: app INPS Mobile per dispositivi mobili Android e Apple iOS; Contact center per richiedere l’invio a domicilio: al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile oppure 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico; al numero (+39) 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana) per i pensionati residenti all’estero; posta elettronica certificata (PEC), inviando richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando copia del documento di identità del richiedente, si riceve la CU alla casella utilizzata per l’invio; email, inviando richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it (per chi non ha la PEC);

La CU può essere richiesta anche: da persona delegata che, oltre alla delega, allega alla domanda copie dei propri documenti d'identità e del delegato; dagli eredi del titolare deceduto che, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, dovranno presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.