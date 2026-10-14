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Intesa Sanpaolo, Lucchini: "Lo spot mostra i nostri valori, la banca è vicina alle persone e alle piccole e grandi imprese"

Stefano Lucchini - (foto Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
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“Abbiamo voluto rappresentare la banca senza spiegare cosa è, ma mostrandola. Per la prima volta viene fatta una presentazione attraverso cui è possibile vedere e capire cosa significa fare banca per Intesa Sanpaolo”, ha dichiarato Stefano Lucchini, chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, nel corso della presentazione della nuova campagna pubblicitaria istituzionale di Intesa Sanpaolo.

“La nostra banca è vicina a tutte le persone, e infatti la nuova campagna istituzionale mostra ogni tipo di soggetto, dall’imprenditore, al bambino, alla giovane coppia che grazie a Intesa Sanpaolo ha la possibilità di sposarsi con il mutuo giusto, all’età giusta, ha detto.

“Abbiamo voluto far vedere sia la piccola che la grande impresa. Lavoriamo ogni giorno affinché il Paese cresca, cercando di accompagnare le persone nel loro percorso. Sono loro le vere protagoniste”, ha concluso Lucchini.

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banca campagna pubblicitaria istituzionale Intesa Sanpaolo
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