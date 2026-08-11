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Invasione di meduse, spenti tre reattori della centrale nucleare di Gravelines

Edf: "La situazione non ha alcun impatto sulla sicurezza degli impianti, del personale o dell'ambiente".

- Foto Afp
- Foto Afp
11 agosto 2026 | 15.02
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Spenti tre reattori, e dimezzata la produzione di un quarto, nella centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia, a causa di uno sciame di meduse che ha ostruito le pompe utilizzate per il raffreddamento delle unità. Lo rende noto il gruppo energetico Edf assicurando che, però, "la situazione non ha alcun impatto sulla sicurezza degli impianti, del persoonale o dell'ambiente". La centrale nucleare vicina a Dunkerque, la più grande dell'Europa occidentale con i suoi sei reattori da 900 megawatt ciascuno, fa così il bis: l'impianto era stato temporaneamente disattivato già un anno fa, sempre a causa dell'ostruzione delle stazioni di pompaggio dell'acqua di mare provocata dalle meduse.

Ma succede anche altrove: sciami di meduse hanno costretto alla chiusura di tre giorni in Svezia, nel 2013, e causato un incidente in Giappone nel 1999, con conseguebnte forte calo della produzione. Secondo gli esperti, la pesca eccessiva, l'inquinamento da plastica e il riscaldamento dei mari dovuto ai cambiamenti climatici hanno creato le condizioni ideali per la proliferazione e la riproduzione delle meduse.

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centrale nucleare Gravelines invasione di meduse produzione dimezzata cambiamenti climatici
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