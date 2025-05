It Forum 2025, si chiude confronto su trasformazione tra persone, processi e tecnologie

Si è conclusa con successo la quarta edizione dell’Information Technology Forum di Comunicazione Italiana, svoltasi quest’anno presso la sede di Assolombarda a Milano, con oltre 100 speaker – IT Director e Responsabili Cybersecurity di alcune tra le principali aziende italiane e internazionali – e 800 partecipanti. Lo si legge in una nota. Un’edizione "che ha messo a tema il concetto di co-intelligenza, ovvero la coesistenza tra persone, cultura aziendale e tecnologia all’interno delle organizzazioni, con l’ingresso preponderante del tema dell’intelligenza artificiale – in particolare quella generativa – che rappresenta un’innovazione senza precedenti per l’impatto trasformativo che può esercitare su lavoro, processi e modelli di business". Questioni messe a fuoco anzitutto "nella sessione di apertura, condotta da Federico Luperi di Volocom e intitolata “Al crocevia tra persone, tecnologia e cultura aziendale: la funzione It come co-artefice del cambiamento organizzativo”. Sono intervenuti Marco Daccò (Rds), Francesco Derossi (Liquigas), Mattia Fantinati (Igf Italia), Anna Giardini (Ics Maugeri), Salvatore Molè (Gruppo Hera) e Gabriele Provana (Eni)".

Pur nella diversità di esperienze e idee, "c’è un generale consenso sul nuovo ruolo dell’IT: una funzione sempre meno tecnica e più strategica, capace di guidare il cambiamento organizzativo. I relatori hanno evidenziato l’importanza di un’alleanza tra tecnologia e capitale umano per sostenere la trasformazione culturale e l’evoluzione dei modelli di lavoro". Altro tema fondamentale nell’attualità It è quello del dato, che è stato in particolare al centro di due ulteriori, importanti momenti del Forum. Anzitutto, l’Exclusive Interview a Maurizio Sansone, Ceo e Fondatore di Nicma Company, Official Partner dell’evento, "ha ribadito l’importanza della condivisione e gestione del Dato, sottolineando come solo attraverso un approccio collaborativo e trasparente sia possibile trasformare le informazioni in valore concreto per l’intera organizzazione". In secondo luogo, l’Innovation Speech a cura di Valerio Massari di Landscape, a sua volta Official Partner del Forum It.

Nel suo intervento, Massari ha evidenziato come la tecnologia sia diventata una commodity, il cui valore oggi è dato dalla conoscenza dei processi. "Molti altri, del resto, i temi trattati nel corso dell’evento: dal peso dell’IA per la strategia d’impresa – oggetto di un talk show condotto da Carlo Rinaldi (humans.tech) – alla trasformazione dei dati in valore, oggetto di un innovation speech a cura di Alessandro Rossignoli (Oncode). Ma anche il ruolo della sicurezza informatica nella generazione di informazioni, la complessità delle transizioni IT, il ruolo delle competenze IT per governare il cambiamento, oltre all’impatto della tecnologia sulla sostenibilità aziendale, e molto altro ancora".

Moltissime aziende hanno portato la propria testimonianza attraverso Cio, Ciso o altri ruoli chiave della funzione It. "Tra queste: Atlante, Credem Banca, Edison, Ericsson, European Space Agency, Generali Italia, Gruppo Sapio, Impresa Pizzarotti, Intesa Sanpaolo, Penny Italia, Santagostino e Tetra Pak. Hanno partecipato anche alcune pubbliche amministrazioni, tra cui Istat, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Milano e PagoPA. L’evento ha visto la collaborazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner, oltre a quella di Landscape e Nicma Company in qualità di Official Partner, e Oncode, humans.tech, Jabra e MarkIT in qualità di Forum Partner. Le sessioni di oggi saranno presto disponibili sulla piattaforma online comunicazioneitaliana.TV".