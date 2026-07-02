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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 26 del 1 luglio 2026

02 luglio 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
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Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro; Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo;Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro; Presentato a Roma il Rendiconto 2025 dell'INPS; Cdp e Confindustria a Venezia: nuovi strumenti per la crescita delle imprese venete; Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro; Sostenibilità: CoReVe e Iulm firmano l'Accordo Quadro dedicato a recupero risorse ed economia circolare; Fisco: all'EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali; Wmf 2026, a BolognaFiere chiusa l'edizione più ricca mai realizzata; Tech: a Milano la prima World Tech Conference.

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